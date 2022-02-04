За год прокуратура добилась приведения в порядок более 250 участков дорог в Псковской области

14:18, 04 февраля 2022, ПАИ

По актам прокурорского реагирования в Псковской области более 250 участков автомобильных дорог местного и регионального значения привели в соответствие с требованиями к их надлежащему содержанию в летний и зимний период. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Также в прошлом году по результатам рассмотрения исков прокуроров более 70 лиц лишены права управления транспортными средствами ввиду наличия медицинских противопоказаний.

В прокуратуре отметили, что значительный рост аварийности на автомобильных дорогах Псковской области в 2020 году стал основанием для проведения в марте 2021 года координационного совещания руководителей правоохранительных органов по борьбе с преступностью по вопросам безопасности дорожного движения. Участники выработали дополнительный комплекс мер, направленных на снижение аварийности и смертности в дорожно-транспортных происшествиях на территории региона. Принятые решения позволили добиться снижения всех основных показателей аварийности на дорогах области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе погибших стало меньше на 14,7% (110 — в 2021 году).