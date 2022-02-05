Желающих присоединиться к поисковому отряду псковичей приглашают на вводную лекцию

17:46, 05 февраля 2022, ПАИ

Жителей Псковской области, желающих присоединиться к поисковому отряду «ЛизаАлерт», приглашают на вводную лекцию. Об это сообщили руководители отряда в социальной сети «ВКонтакте».

Лекция пройдет 10 февраля в 19:00 в онлайн-формате.

«Если ты неравнодушен, стремишься помогать и искать, а чужая жизнь имеет для тебя ценность – значит, тебе к нам. Запишись на вводную лекцию – и ты узнаешь о жизни, задачах, устройстве отряда. У нас для всех найдётся место и занятие. Ведь во время поиска потерявшегося человека каждый доброволец на счету», – отметили в отряде.

Для того, чтобы принять участие в лекции, необходимо предварительно зарегистрироваться. Телефон для справок: 8 800 700 5452.