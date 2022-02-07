Дом культуры ремонтируют в Переслегино по нацпроекту

09:29, 07 февраля 2022, ПАИ

​

Дом культуры ремонтируют в Переслегино по нацпроекту «Культура», сообщает газета Великолукского района «Наш путь».



Подрядчик продолжает прокладку труб отопления, ведутся сварочные работы по прокладке пожарных гидрантов, демонтированы и заменены полы в двух кабинетах на первом этаже.

На втором этаже установлены семь пластиковых окон, обшиты гипсокартоном и зашпаклеваны два помещения: банкетный зал и комната ремесел. В фойе здания производится демонтаж напольной плитки, потолка, штробление стен под проводку.