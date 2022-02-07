Более 395 млн человек в мире заразились COVID-19

09:33, 07 февраля 2022, ПАИ

По состоянию на утро 7 февраля в мире зарегистрировано 395 981 600 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 758 707 человек. Количество выздоровевших – 314 910 018.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 78 017 402. В этой стране от коронавируса умерло 926 029 человек, выздоровело – 47 998 370.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболело 12 810 118 человек, 10 569 271 пациент выздоровел, 335 414 – умерло.