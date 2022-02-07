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4 из 10 работодателей в Пскове хотят, чтобы сотрудники отвечали в мессенджерах в течение 15 минут

4 из 10 работодателей в Пскове хотят, чтобы сотрудники отвечали в мессенджерах в течение 15 минут. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании Superjob.

50% псковских компаний используют только общие мессенджеры для коммуникаций между сотрудниками, 5% — только корпоративные. Еще 27% используют в работе и общие, и корпоративные мессенджеры. Лишь в 10% компаний мессенджеры не используются для рабочих коммуникаций.

Приемлемое время ответа на сообщения по работе, по мнению 1 из 3 работодателей, в Пскове составляет 15 минут. Отвечать практически мгновенно, максимум в течение 2 минут, считают необходимым в 10% компаний, в течение получаса — в 13% предприятий и организаций, в течение часа — в каждой десятой компании. 20% работодателей считают нормальным ответ в течение рабочего дня.

При этом короткое время на ответ в мессенджерах (не более 15 минут) чаще всего отводят IT и производственные компании, торговые организации и банки. До часа — строительные и логистические компании, сфера услуг, ЖКХ и энергетика. Ответить в мессенджерах через два и более часов работодатели чаще считают допустимым для медицинского персонала и педагогов.
 

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