Российские прыгуны с трамплина завоевали первую олимпийскую медаль в истории

17:02, 07 февраля 2022, ПАИ

Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебро в соревнованиях смешанных команд на Олимпийских играх в Пекине, пишет РИА Новости.

По итогам четырёх попыток Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов набрали 890,3 балла. Ранее российские спортсмены никогда не завоёвывали олимпийские медали в этой дисциплине.

Напомним, в 2006 году в Турине Дмитрий Васильев лидировал после первой попытки, но в итоге занял 10-е место. Советские прыгуны с трамплина выиграли одну медаль в прыжках с трамплина: на Олимпийских играх 1968 года в Гренобле чемпионом стал Владимир Белоусов.

В настоящее время российские олимпийцы завоевали две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. По числу наград высшей пробы Россия занимает второе место, уступая шведам.