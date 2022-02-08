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Общество

Минцифры объявляет набор специалистов в службу «цифровых атташе» для продвижения российских ИТ-продуктов за рубежом

В рамках реализации мероприятий второго пакета мер поддержки ИТ-отрасли в России будет создана служба «цифровых атташе». В 2022 году они начнут работать в 16 странах мира. Соглашение об этом подписали Минцифры России, Министерство промышленности и торговли РФ и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минцифры.

«Мероприятия по формированию института «цифровых атташе» предусмотрены вторым пакетом мер поддержки ИТ-отрасли, утвержденным председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Отобранные кандидаты будут вести комплексную работу по продвижению отечественных программных продуктов за рубежом, оказывать консультационную, информационно-аналитическую, юридическую и организационную поддержку российским ИТ-компаниям в странах присутствия. Их основная задача – развитие экспорта российских цифровых решений. Планируется, что в 2022 году «цифровые атташе» начнут работу в 16 странах: Бразилии, Вьетнаме, Малайзии и других. В дальнейшем география их присутствия будет расширяться – к 2024 году до 28 стран присутствия», – заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко.

По оценкам экспертов, институт «цифровых атташе», как действенный инструмент для развития экспорта отечественных ИТ-решений, востребован на рынках Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки.

Среди первых стран рассматриваются Бразилия, Вьетнам, Германия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Куба, Малайзия, ОАЭ, Сингапур, Таиланд, Турция, ЮАР, Южная Корея.

В соответствии с документом, Минцифры будет отвечать за подбор специалистов службы «цифровых атташе». Ведомство уже объявило конкурс на замещение должностей в торговых представительствах России за рубежом. Резюме для участия в конкурсном отборе можно направить на почту: job@digital.gov.ru.

«Инициатива по созданию службы «цифровых атташе» была предложена представителями ИТ-отрасли в рамках подготовки второго пакета мер поддержки. «Цифровые атташе» должны хорошо ориентироваться в российских и зарубежных программных продуктах и при этом понимать конкурентные преимущества отечественных решений. Важно знание российского и международного законодательства в сфере торговли. И, конечно, базовые требования к кандидатам – это высшее образование не ниже специалитета или магистратуры и знание языка страны пребывания», – рассказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Минпромторг ответственен за организацию трудоустройства в торговые представительства России в зарубежных странах.

«Реализация соглашения будет содействовать улучшению условий для развития российского экспорта информационных технологий, а также формирования кадрового резерва специалистов для последующего направления в торговые представительства. Полагаем, такое решение позволит обеспечить комплексную поддержку российских компаний в продвижении на зарубежных рынках отечественных ИТ-продуктов, а также качественное взаимодействие с крупнейшими международными ИТ-компаниями в рамках глобальной «цифровой» повестки», – прокомментировал заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев.

В компетенциях РФРИТ – обучение и повышение квалификации специалистов, а также взаимодействие с отечественными ИТ-компаниями.

«Важным элементом стратегии фонда является экспорт российских ИТ-решений. Мы находимся в постоянном диалоге с компаниями и видим их запрос на поддержку в позиционировании и продвижении продуктов и сервисов на зарубежных рынках. Со своей стороны мы организуем работу по обучению и адаптации перспективных кадров для службы «цифровых атташе», – подчеркнул генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов.

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