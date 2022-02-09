Женщина представилась медиком и украла 39 тысяч рублей у великолучанки
7 февраля в Великих Луках женщина подошла к 83-летней женщине, представилась медицинским сотрудником и предложила приобрести у нее лекарства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Разговор продолжился у пенсионерки дома. «Медик» попросила заполнить женщину документы для получения лекарства. После ухода женщины, великолучанка обнаружила, что у нее из шкафа пропало 39 тысяч рублей и сразу же обратилась в полицию.
Сотрудники УМВД быстро нашли 57-летнюю виновницу, которая была ранее судима за кражу. Выяснилось, что похищенные деньги она успела уже потратить на свои нужды.
В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 158 УК РФ. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В ходе расследования устанавливается причастность подозреваемой и к другим противоправным деяниям.
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