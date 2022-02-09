Более 100 литров алкоголя изъяли из незаконного оборота в Пскове

15:19, 09 февраля 2022, ПАИ

В Пскове на улице Советской и на Рижском проспекте полицейские изъяли из незаконного оборота более 100 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Оба магазина реализовывали алкоголь с несоблюдением правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции: отсутствовала лицензия на продажу, сопроводительные документы, подтверждающие легальность её производства и оборота. А на ряде образцов алкогольной продукции отсутствовала маркировка, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

По данному факту проводится проверка. Образцы изъятых жидкостей будут направлены на техникокриминалистическую и химическую экспертизы.