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Происшествия

Более 100 литров алкоголя изъяли из незаконного оборота в Пскове

В Пскове на улице Советской и на Рижском проспекте полицейские изъяли из незаконного оборота более 100 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Оба магазина реализовывали алкоголь с несоблюдением правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции: отсутствовала лицензия на продажу, сопроводительные документы, подтверждающие легальность её производства и оборота. А на ряде образцов алкогольной продукции отсутствовала маркировка, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

По данному факту проводится проверка. Образцы изъятых жидкостей будут направлены на техникокриминалистическую и химическую экспертизы.

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