Погоду летом предсказывали по сегодняшнему дню

07:31, 10 февраля 2022, ПАИ

10 февраля церковь почитает Ефрема Сирина – одного из учителей церкви IV века, христианского богослова и поэта, пишет calend.ru.

На Руси у Ефрема было множество прозвищ: ветродуй, запечник, прибаутник, сверчковый заступник. В этот день было принято подметать пол в доме веником из полыни, чтобы уберечь дом от нечистой силы и от злых людей.

Самым главным событием этого дня были именины домового. Для него на ночь на кухне оставляли кашу. В народе домовой считался справедливым, не любил ссор, сварливых людей и плохих хозяев. При этом добрые, старательные люди всегда могли рассчитывать на его помощь.

В каждой крестьянской семье держали кошку не только для охоты на мышей, но и для дружбы с домовым. Вечер на Ефрема посвящали рассказам о домовом, его повадках и проделках. По приметам этого дня судили о лете: ветер на Ефрема предвещал дожди и сырость.