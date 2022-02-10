В Псковской области работают 277 отделений почтовой связи
В Псковской области работают 277 отделений почтовой связи, из которых 15 – передвижные. Об этом рассказала руководитель УФПС Псковской области Дарья Цилина во время пресс-конференции издания «АиФ-Псков» в медиацентре ПАИ.
Помимо этого, в регионе есть два участка курьерской доставки и два центра приёма и выдачи посылок.
Дарья Цилина отметила, что была проделана огромная работа с точки зрения организации сети. «Почта может и должна работать по-другому. Сделать так, чтобы она была востребована в Псковской области, - моя задача», - добавила спикер, отметив, что работа очень интересная.
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