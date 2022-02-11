Развитие тхэквондо в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

11:02, 11 февраля 2022, ПАИ

11 февраля в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция, посвященная развитию тхэквондо в Псковской области. В ходе встречи мы поговорим о развитии этого вида спорта в регионе, участии псковских спортсменов в соревнованиях, их достижениях и дальнейших планах.

Спикерами станут президент Псковской федерации тхэквондо ИТФ Владимир Кочетов, тренер Эдгар Гиносян, тренер Алина Смирнова, а также спортсмены Денис Стволов, Алина Ярош и Станислав Шпер.