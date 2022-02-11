Более 200 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

11:30, 11 февраля 2022, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 203 949 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

11 февраля в стране зафиксировано 722 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровели 112 236 человек.

Всего по состоянию на 11 февраля в России выявлено 13 731 794 случая заболевания коронавирусом, 11 021 633 человека выздоровело, 338 813 – умерло.

Напомним, за минувшие сутки в Псковской области выявили 703 случая заражения COVID-19.