На 60-м году жизни умер скульптор Андрей Клыков
Скульптор Андрей Клыков умер на 60-м году жизни. Как сообщает газета «Известия», тело мужчины найдено в его мастерской в Москве 10 февраля.
Андрей Клыков родился в 1962 году в Курской области. После окончания Московской средней художественной школы работал в объединении «Росмонументискусство».
Скульптор является автором бюста российского политического деятеля и дипломата Ордин-Нащокина в Опочке. Среди его работ также памятник императрице Марии Федоровне в Петергофе, памятник у входа в храм Пресвятой Богородицы в Запорожье, памятник маршалу авиации И. И. Борзову в Шатуре, гвардейцу Семеновского полка в Москве.
Андрей Клыков был сыном другого известного скульптора Вячеслава Клыкова, чей памятник княгине Ольге установлен на Октябрьской площади в Пскове.
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