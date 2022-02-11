На 60-м году жизни умер скульптор Андрей Клыков

12:20, 11 февраля 2022, ПАИ

Скульптор Андрей Клыков умер на 60-м году жизни. Как сообщает газета «Известия», тело мужчины найдено в его мастерской в Москве 10 февраля.

Андрей Клыков родился в 1962 году в Курской области. После окончания Московской средней художественной школы работал в объединении «Росмонументискусство».

Скульптор является автором бюста российского политического деятеля и дипломата Ордин-Нащокина в Опочке. Среди его работ также памятник императрице Марии Федоровне в Петергофе, памятник у входа в храм Пресвятой Богородицы в Запорожье, памятник маршалу авиации И. И. Борзову в Шатуре, гвардейцу Семеновского полка в Москве.

Андрей Клыков был сыном другого известного скульптора Вячеслава Клыкова, чей памятник княгине Ольге установлен на Октябрьской площади в Пскове.