Репортаж из Псковской области покажут 13 февраля в «Вестях недели» с Дмитрием Киселёвым

14:09, 11 февраля 2022, ПАИ

Репортаж из Псковской области покажут в 20:00 13 февраля в «Вестях недели» с Дмитрием Киселёвым. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника, в Псковском кремле работает съёмочная группа телеканала «Россия 1».

Журналисты снимают репортаж об истории региона, в частности, речь пойдёт о мече князя Довмонта-Тимофея. «Редкий случай, когда меч достают из витрины и демонстрируют открыто», - уточнили в музее.

Рукоять меча отделана позолоченным серебром, исследователи установили также, что она древнее клинка, а сам клинок на 10 см укорочен со стороны рукояти. На лезвии можно заметить клеймо австрийских оружейников города Пассау в виде «бегущего волчка», выполненное точечным образом. Это пробирный знак корпорации оружейников во избежание подделок. Клинок изготовлен в германском городе Пассау на Дунае.

До революции на крестовине меча находилась пластина с орнаментом перекрещенных пальмовых ветвей и крупные камни синего цвета в навершии.

Также в репортаж войдёт интервью с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.