Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Репортаж из Псковской области покажут 13 февраля в «Вестях недели» с Дмитрием Киселёвым

Репортаж из Псковской области покажут в 20:00 13 февраля в «Вестях недели» с Дмитрием Киселёвым. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника, в Псковском кремле работает съёмочная группа телеканала «Россия 1».

Журналисты снимают репортаж об истории региона, в частности, речь пойдёт о мече князя Довмонта-Тимофея. «Редкий случай, когда меч достают из витрины и демонстрируют открыто», - уточнили в музее.

Рукоять меча отделана позолоченным серебром, исследователи установили также, что она древнее клинка, а сам клинок на 10 см укорочен со стороны рукояти. На лезвии можно заметить клеймо австрийских оружейников города Пассау в виде «бегущего волчка», выполненное точечным образом. Это пробирный знак корпорации оружейников во избежание подделок. Клинок изготовлен в германском городе Пассау на Дунае.

До революции на крестовине меча находилась пластина с орнаментом перекрещенных пальмовых ветвей и крупные камни синего цвета в навершии.

Также в репортаж войдёт интервью с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

11 февраля 2022

Репортаж из Псковской области покажут 13 февраля в «Вестях недели» с Дмитрием Киселёвым
11 февраля 2022

В марте Псковский театр выпустит новый спектакль «Дядя Ваня»
10 февраля 2022

За 4,4 миллиона рублей продали на аукционе архив Солженицына

10 февраля 2022

Выставка «Пушкин от А до Я» ко дню памяти поэта открылась в Пскове на набережной реки Великой
09 февраля 2022

В Михайловском открывается выставка «Пушкиниана» из собрания Новгородского музея-заповедника
09 февраля 2022

Псковский драмтеатр опубликовал афишу на апрель
09 февраля 2022

Российский мультфильм вошел в число претендентов на получение «Оскара»

09 февраля 2022

Псковский театр драмы признан «хорошим местом» по версии Яндекса

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...