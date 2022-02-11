Репортаж из Псковской области покажут 13 февраля в «Вестях недели» с Дмитрием Киселёвым
Репортаж из Псковской области покажут в 20:00 13 февраля в «Вестях недели» с Дмитрием Киселёвым. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника, в Псковском кремле работает съёмочная группа телеканала «Россия 1».
Журналисты снимают репортаж об истории региона, в частности, речь пойдёт о мече князя Довмонта-Тимофея. «Редкий случай, когда меч достают из витрины и демонстрируют открыто», - уточнили в музее.
Рукоять меча отделана позолоченным серебром, исследователи установили также, что она древнее клинка, а сам клинок на 10 см укорочен со стороны рукояти. На лезвии можно заметить клеймо австрийских оружейников города Пассау в виде «бегущего волчка», выполненное точечным образом. Это пробирный знак корпорации оружейников во избежание подделок. Клинок изготовлен в германском городе Пассау на Дунае.
До революции на крестовине меча находилась пластина с орнаментом перекрещенных пальмовых ветвей и крупные камни синего цвета в навершии.
Также в репортаж войдёт интервью с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.
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Репортаж из Псковской области покажут 13 февраля в «Вестях недели» с Дмитрием Киселёвым
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