Международный день науки и гуманизма отмечается сегодня

09:41, 12 февраля 2022, ПАИ

День Дарвина, или Международный день науки и гуманизма, приуроченный ко дню рождения знаменитого английского учёного-натуралиста, отмечается ежегодно 12 февраля, пишет calend.ru.

Чарльз Дарвин является основоположником теории естественного отбора, а также теории эволюции и происхождения человека, был ярким представителем науки XIX века, а его теория была расценена ещё при жизни учёного как научный переворот.

День направлен на популяризацию науки. Празднование в основном проходит в научных и учебных заведениях, где силами студентов и преподавателей организуются выставки, семинары и лекции, конференции, а также конкурсы работ учащихся.