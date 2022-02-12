Международный день науки и гуманизма отмечается сегодня
День Дарвина, или Международный день науки и гуманизма, приуроченный ко дню рождения знаменитого английского учёного-натуралиста, отмечается ежегодно 12 февраля, пишет calend.ru.
Чарльз Дарвин является основоположником теории естественного отбора, а также теории эволюции и происхождения человека, был ярким представителем науки XIX века, а его теория была расценена ещё при жизни учёного как научный переворот.
День направлен на популяризацию науки. Празднование в основном проходит в научных и учебных заведениях, где силами студентов и преподавателей организуются выставки, семинары и лекции, конференции, а также конкурсы работ учащихся.
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