Сборная России превзошла результат Олимпиады-2018 по золотым медалям

13:21, 12 февраля 2022, ПАИ

Сборная России превзошла результат Олимпиады-2018 в Пхенчхане по количеству золотых медалей, пишет РИА Новости.

12 февраля женская сборная России в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой выиграла золотые медали в эстафете 4х5 км.

Сборная России занимает восьмое место в общем медальном зачёте Олимпиады в Пекине. В активе россиян 13 наград (три золотые, четыре серебряные, шесть бронзовых). Четыре года назад на Играх в Пхенчхане российские спортсмены завоевали 17 медалей (2-6-9).