Сборная России превзошла результат Олимпиады-2018 по золотым медалям
Сборная России превзошла результат Олимпиады-2018 в Пхенчхане по количеству золотых медалей, пишет РИА Новости.
12 февраля женская сборная России в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой выиграла золотые медали в эстафете 4х5 км.
Сборная России занимает восьмое место в общем медальном зачёте Олимпиады в Пекине. В активе россиян 13 наград (три золотые, четыре серебряные, шесть бронзовых). Четыре года назад на Играх в Пхенчхане российские спортсмены завоевали 17 медалей (2-6-9).
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
11 февраля 2022
О серебре Большунова, женском биатлоне и хоккейном матче Россия – Дания расскажет новый выпуск «Олимпийского дайджеста»
11 февраля 2022
Отсутствие зрителей на соревнованиях помогает спортсменам сосредоточиться, уверены псковские тренеры