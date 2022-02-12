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Сборная России превзошла результат Олимпиады-2018 по золотым медалям

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Сборная России превзошла результат Олимпиады-2018 в Пхенчхане по количеству золотых медалей, пишет РИА Новости.

12 февраля женская сборная России в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой выиграла золотые медали в эстафете 4х5 км.

Сборная России занимает восьмое место в общем медальном зачёте Олимпиады в Пекине. В активе россиян 13 наград (три золотые, четыре серебряные, шесть бронзовых). Четыре года назад на Играх в Пхенчхане российские спортсмены завоевали 17 медалей (2-6-9).

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