Правительство РФ одобрило выделение дополнительно более 76,5 млрд рублей на выплаты по больничным

19:25, 12 февраля 2022, ПАИ

Правительство РФ одобрило выделение дополнительно более 76,5 млрд рублей Фонду социального страхования (ФСС) на выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что принятие проекта распоряжения правительства позволит обеспечить своевременную выплату Фондом социального страхования пособий по временной нетрудоспособности, рост расходов на которые обусловлен распространением новой коронавирусной инфекции.