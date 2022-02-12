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Общество

Правительство РФ одобрило выделение дополнительно более 76,5 млрд рублей на выплаты по больничным

Правительство РФ одобрило выделение дополнительно более 76,5 млрд рублей Фонду социального страхования (ФСС) на выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что принятие проекта распоряжения правительства позволит обеспечить своевременную выплату Фондом социального страхования пособий по временной нетрудоспособности, рост расходов на которые обусловлен распространением новой коронавирусной инфекции.

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