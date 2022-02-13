Шесть бутылок вина украли великолучане из магазина на площади Калинина

12:38, 14 февраля 2022, ПАИ

В Великих Луках сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемых в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

13 февраля в 00:01 поступило сообщение из магазина. Прибывшие на место росгвардейцы заметили на оконной раме следы повреждения. Вскоре были задержаны местные жители 31 и 28 лет. У одного из них в руках находился пакет с похищенными бутылками вина на общую сумму 1274 рубля.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемые переданы сотрудникам полиции.