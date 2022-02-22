В Псковской области открыли пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
Псковская область в рамках работы штабов #МыВместе начала сбор гуманитарной помощи для беженцев с Юго-Востока Украины, сообщается в группе Ресурсного центра добровольчества ПсковГУ в соцсети «ВКонтакте».
Предметы гуманитарной помощи, в которых нуждаются беженцы, размещены в памятке. В Пскове их можно приносить по адресу: площадь Ленина, 2, к. 1, МФЦ ПсковГУ (вход через сквер, справа от главного корпуса университета).
Все предметы должны быть новыми – в цельной упаковке, с этикетками, в равных пропорциях, укомплектованы в отдельные коробки по группе товаров с описью. Продукты питания – длительного срока хранения, с действительным сроком годности.
Ранее сообщалось, что Псковская область готова принять до 400 эвакуированных жителей Донецка и Луганска.
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