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Общество

Выставка «Квадраты жизни на Псковской земле» откроется в Пскове 24 февраля

24 февраля в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова откроется выставка Сергея Руднева «Квадраты жизни на Псковской земле», сообщили в пресс-службе библиотеки.

В 2019 году художник переехал в Псковскую область и до сих пор находился под впечатлением. Он опирается на известные локации: Псков и его Кром, Изборск, Мальская долина, Печоры, Тригорское. В основу экспозиции войдут более 20 пейзажей, портретов и натюрмортов.

Адрес: Псков, улица Профсоюзная, 2, 3-й этаж. Начало в 18:30.

Посетителям следует использовать средства индивидуальной защиты. С правилами посещения можно ознакомиться здесь.

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