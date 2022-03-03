Всемирный день писателя отмечается 3 марта

08:30, 03 марта 2022, ПАИ

Всемирный день писателя отмечается ежегодно 3 марта. Праздник был учрежден по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, который проходил с 12 по 18 января 1986 года, сообщает calend.ru.

ПЕН-клуб был основан в Лондоне в 1921 году. Название организации — аббревиатура, образованная первыми буквами английских слов Poets — поэты, Essayists — очеркисты, Novelists — романисты. Рen в переводе с английского означает «ручка».

Идея создания организации принадлежит английской писательнице Кэтрин Эми Доусон-Скотт. Первым президентом ПЕН-клуба стал Джон Голсуорси. В 1923 году состоялся первый международный конгресс ПЕН-клуба в Лондоне, в то время ПЕН-центры были созданы в 11 странах мира. Сегодня подобные центры действуют в 130 странах.

Это международное объединение писателей, которое, как сказано в хартии ПЕН-клуба, «выступает в защиту принципов свободы информации внутри каждой страны и между всеми странами». Eго члены обязуются выступать против подавления свободы слова в любой ее форме, выступают в защиту свободы печати и против произвольного применения цензуры в мирное время.

Всемирный день писателя также считается профессиональным праздником всех представителей печатных средств массовой информации.