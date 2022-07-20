Владимир Путин планирует посетить Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
31 июля президент России Владимир Путин планирует посетить Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Планирует», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Главный военно-морской парад проводят в Санкт-Петербурге «в ознаменование славных побед Военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества». Первый такой парад состоялся в акватории Невы 30 июля 2017 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
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