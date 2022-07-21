Фактчекинговый проект «Лапша» развеял мифы, созданные западными сторонниками заговоров

15:41, 21 июля 2022, ПАИ

Фактчекинговый проект «Лапша», который занимается выявлением фейков в Сети и обучением медиаграмотности, назвал фейком новость о том, что подавляющее большинство вирусных инфекций, обнаруженных на сегодняшний день, приходится на геев и бисексуалов.

По мнению проекта, источником для фейков и слухов об оспе обезьян в российских социальных сетях и СМИ стали западные и европейские медиа. Начиная с 17 мая, в российских соцсетях появлялись фейковые сообщения о причастности основателя компании Microsoft Билла Гейтса к распространению инфекции. Конспирологи зацепились за приведенные в одной из статей слова Билла Гейтса. Осенью 2021 года он заявил, что следующая пандемия может быть связана с вирусом модифицированной оспы.

Из англоязычных СМИ в Россию также пришли сообщения, основанные на новости от 19 мая. Тогда представитель Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин прямо озвучила одну из теорий заговора, согласно которой миллиардер Билл Гейтс планирует зарабатывать на вспышке обезьяньей оспы.

В российских соцсетях активно распространялись фейки, основанные на словах журналиста и сторонника теорий заговора Бенджамина Фулфорда. В сообщениях утверждалось, что появление нового вируса связано со Всемирной организацией здравоохранения, которая «должна была предоставить своему главе абсолютную диктаторскую власть над правительствами всех стран мира» на Ассамблее в Швейцарии в конце мая 2022 года.

20 мая в соцсетях россияне начали публиковать фейки о том, что сценарий пандемии был определен еще в марте 2021 года, а болезнь унесет жизни 271 миллиона человек. Основная часть таких сообщений была основана на странице из отчета об учениях, которые в 2021 году провела организация «Инициатива по сокращению ядерной угрозы» (NTI) в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. В Россию новость о них пришла из немецких СМИ, где также была подхвачена сторонниками теорий заговора.

Также с 20 мая в соцсетях появились фейки о том, что обезьянья оспа распространяется в тех странах, где люди в основном использовали вакцины от ковида компаний AstraZeneca и Johnson and Johnson. Якобы потому, что в качестве компонента в них использовался аденовирус шимпанзе. Фейковые новости о причастности вакцины попали в Россию из британского сегмента в Twitter, где они весьма активно распространялись. Пользователи соцсети опубликовали фрагмент листовки, прилагаемой к вакцине Astrazeneca, в которой говорится, что в состав входит «аденовирусный вектор шимпанзе».

С 21 мая в российских соцсетях появился популярный фейк о том, что массовая вакцинация от COVID-19 приводит к падению иммунитета и появлению на теле опоясывающего лишая. И этот лишай будут маскировать под обезьянью оспу, чтобы никто не узнал настоящих причин.

Напоминаем, что любой пользователь сети может направить подозрительную информацию на фактчекинговый проект «Лапша». Специалисты проекта совместно с фактчекерами проверят ее и дадут ответ: фейк это или правда. Запрос можно отправить через форму на сайте или чат-ботов в Telegram, Viber и «ВКонтакте».