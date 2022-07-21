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Общество

Выставка «Обаяние старины» будет работать в Пскове до 15 августа

Выставка «Обаяние старины», посвященная 110-летию археологических раскопок в Пскове, будет работать на набережной реки Великой до 15 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Хочется надеяться, что она проработает не меньше месяца. Но до 15 августа она простоит обязательно, потому что это День археолога», — рассказала директор ГБУК ПО «Археологический центр Псковской области» Марина Кулакова.

Она отметила, что выставка под открытым небом позволит большему количеству псковичей увидеть выставку, нежели если бы экспозицию разместили где-то в помещении.

«Посетить эту выставку стоит для того, чтобы понять, что у нас под ногами есть сокровища, которых мы не видим. Когда мы говорим «памятник археологии», многие не понимают, что это. Наши памятники не видны. И только получая информацию о них, мы что-то о них узнаём. Возможно, люди, которые побывают на этой выставке, поймут, что памятники археологии очень важно сохранять», — рассказала она.

Фоторепортаж с выставки смотрите здесь.

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