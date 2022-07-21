17 млн рублей получит Пыталовский район на строительство общественной бани
17 млн рублей получит Пыталовский район на строительство общественной бани. Соответствующий документ подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Сегодня подписал документ о выделении 17 млн рублей Пыталовскому району на строительство общественной бани. По этому вопросу ко мне обращались жители Пыталово. Проблему решим», – написал глава региона в своём Telegram-канале.
Отметим, что в октябре прошлого года городская баня была закрыта для посещения в связи с аварийностью здания по результатам проверки экспертной комиссии.
В феврале этого года в формате видео-конференц-связи проблему отсутствия общественной бани губернатору озвучила жительница города Алина Шлапакова. Тогда губернатор пообещал решить этот вопрос и распорядился проработать проект модульной бани для Пыталово, отметив, что основные затраты на реализацию проекта возьмёт на себя администрация Псковской области. Район, в свою очередь, окажет финансовую поддержку и организует подключение объекта к инженерной инфраструктуре.
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