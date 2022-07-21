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Общество

17 млн рублей получит Пыталовский район на строительство общественной бани

17 млн рублей получит Пыталовский район на строительство общественной бани. Соответствующий документ подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Сегодня подписал документ о выделении 17 млн рублей Пыталовскому району на строительство общественной бани. По этому вопросу ко мне обращались жители Пыталово. Проблему решим», – написал глава региона в своём Telegram-канале.

Отметим, что в октябре прошлого года городская баня была закрыта для посещения в связи с аварийностью здания по результатам проверки экспертной комиссии.

В феврале этого года в формате видео-конференц-связи проблему отсутствия общественной бани губернатору озвучила жительница города Алина Шлапакова. Тогда губернатор пообещал решить этот вопрос и распорядился проработать проект модульной бани для Пыталово, отметив, что основные затраты на реализацию проекта возьмёт на себя администрация Псковской области. Район, в свою очередь, окажет финансовую поддержку и организует подключение объекта к инженерной инфраструктуре.

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