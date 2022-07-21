17 млн рублей получит Пыталовский район на строительство общественной бани

17:30, 21 июля 2022, ПАИ

17 млн рублей получит Пыталовский район на строительство общественной бани. Соответствующий документ подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Сегодня подписал документ о выделении 17 млн рублей Пыталовскому району на строительство общественной бани. По этому вопросу ко мне обращались жители Пыталово. Проблему решим», – написал глава региона в своём Telegram-канале.

Отметим, что в октябре прошлого года городская баня была закрыта для посещения в связи с аварийностью здания по результатам проверки экспертной комиссии.

В феврале этого года в формате видео-конференц-связи проблему отсутствия общественной бани губернатору озвучила жительница города Алина Шлапакова. Тогда губернатор пообещал решить этот вопрос и распорядился проработать проект модульной бани для Пыталово, отметив, что основные затраты на реализацию проекта возьмёт на себя администрация Псковской области. Район, в свою очередь, окажет финансовую поддержку и организует подключение объекта к инженерной инфраструктуре.