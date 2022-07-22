Росавиация продлила ограничения полетов в аэропорты на юге до 30 июля

09:16, 22 июля 2022, ПАИ

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 30 июля, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Полёты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку через аэропорты Сочи, Волгограды, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Добавим, что ограничение полётов в аэропорты юга и центральной части страны действует с 24 февраля.