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Общество

Более 62 тонн молока в день производят сельхозпредприятия Псковского района

На сегодняшний день сельхозпредприятия Псковского района производят более 62 тонн молока в день. Это на шесть тонн больше уровня прошлого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

Отмечается, что животноводы ЗАО «Агрофирма «Победа» ежедневно получают около 17 тонн молока, что на пять тонн больше уровня прошлого года.

Кроме того, суточный надой на одну корову по сельхозпредприятиям составляет 19,2 килограмма молока, что на два килограмма больше уровня прошлого года. Наивысший суточный удой от коровы получают в ОПХ «Родина» – более 24 килограмма молока, ЗАО «Агрофирма «Победа» – 21,9, ООО «ПсковАгроИнвест» – 21,7.

Ежедневно молочные перерабатывающие предприятия реализуют более 56 тонн молока, средняя жирность молока составляет 3,77 %. Молоко реализуется высшим сортом, уточнили в районной администрации.

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