Турпоток из России в Европу в 2022 году сократился с миллионов до нескольких десятков тысяч

10:20, 24 июля 2022, ПАИ

По данным Ассоциации туроператоров РФ, туристический поток в Европу в 2022 году сократился с миллионов до нескольких десятков по сравнению с 2029 годом, пишет «Коммерсантъ».

Как рассказала исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе, большинство российских туристов направляются в Европу через Финляндию или летят через Стамбул и Дубай. По её словам, раньше Европа в совокупности занимала лидирующее положение, общий поток был больше, чем в Турцию.