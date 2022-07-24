Турпоток из России в Европу в 2022 году сократился с миллионов до нескольких десятков тысяч
По данным Ассоциации туроператоров РФ, туристический поток в Европу в 2022 году сократился с миллионов до нескольких десятков по сравнению с 2029 годом, пишет «Коммерсантъ».
Как рассказала исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе, большинство российских туристов направляются в Европу через Финляндию или летят через Стамбул и Дубай. По её словам, раньше Европа в совокупности занимала лидирующее положение, общий поток был больше, чем в Турцию.
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24 июля 2022
Турпоток из России в Европу в 2022 году сократился с миллионов до нескольких десятков тысяч