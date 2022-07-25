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Студент ПсковГУ представляет Псковскую область на молодёжном форуме «Территория смыслов – 2022»

Студент ПсковГУ Иван Полонский принимает участие во всероссийском молодёжном форуме «Территория смыслов – 2022». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Крупнейшая образовательная площадка в России позволяет участникам со всей страны представить свои проекты и пройти тренинги. Участники будут работать над кейсами, завершится мероприятие презентацией грантовых программ. Студент ПсковГУ выступит с защитой проекта «Исторический интенсив «Петра великая держава»».

«Территория смыслов» – это форум, который даёт возможность познакомиться с талантливыми и образованными людьми со всей России, так как обычно в одной команде собрана молодёжь с абсолютно разных регионов страны, – отметил Иван Полонский. – Я считаю, что такие встречи дают большое количество уникальных возможностей».

Добавим, Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов» стартовал 5 июля. Форум проводится ежегодного летом, начиная с 2015 года. В этом году он проходит с 5 июля по 5 августа на базе мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия – страна возможностей» в городе Солнечногорск.

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