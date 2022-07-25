Александр Козловский объяснил причину активности кандидатов на посты глав Гдовского и Плюсского районов

18:52, 25 июля 2022, ПАИ

Депутат Госдумы Александр Козловский высказал свою версию активности кандидатов на пост глав Гдовского и Плюсского районов.

«Близость к Санкт-Петербургу. Если посмотрим, кто там выдвигается, то многие из них оновное время проживают в Ленинградской области, Санкт-Петебурге. Там достаточно много желающих, групп, которые хотят влиять на районы», – сказал политик в интервью Псковскому агентству информации в проекте ПАИ-live.

Напомним, на выборы главы муниципалитета в Плюсском районе заявились 12 кандидатов, в Гдовском – 7.

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