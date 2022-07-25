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Алиса Теплякова вместе с братом подала документы университет «Синергия»

Алиса Теплякова. Фото скрин РБК/YouTube

Та самая Алиса Теплякова, которая поступала в МГУ в восьмилетнем возрасте, подала документы в университет «Синергия», сообщил Telegram-канал «Мослента».

 На этот раз с ней юный Хеймдалль —  восьмилетний брат девочки. 

Они вместе подали подали документы в университет «Синергия»: Алиса сразу на пять направлений, её брат — на четыре. Отец семейства настаивает, что дети должны осваивать все программы одновременно.

Ректор ВУЗа, в отличие от своего коллеги из МГУ, не обрадовался малолетним абитуриентам и предложил ввести возрастной ценз для поступающих. Также он сообщил заранее, что Алисе и Хеймдаллю откажут в поступлении, ведь все студенты должны проходить стажировки, а на них могут попасть лишь те, кому уже есть 14 лет.

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