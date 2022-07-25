Алиса Теплякова вместе с братом подала документы университет «Синергия»

23:00, 25 июля 2022, ПАИ

Та самая Алиса Теплякова, которая поступала в МГУ в восьмилетнем возрасте, подала документы в университет «Синергия», сообщил Telegram-канал «Мослента».

На этот раз с ней юный Хеймдалль — восьмилетний брат девочки.

Они вместе подали подали документы в университет «Синергия»: Алиса сразу на пять направлений, её брат — на четыре. Отец семейства настаивает, что дети должны осваивать все программы одновременно.

Ректор ВУЗа, в отличие от своего коллеги из МГУ, не обрадовался малолетним абитуриентам и предложил ввести возрастной ценз для поступающих. Также он сообщил заранее, что Алисе и Хеймдаллю откажут в поступлении, ведь все студенты должны проходить стажировки, а на них могут попасть лишь те, кому уже есть 14 лет.