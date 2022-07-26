Губернатор Псковской области поздравил работников следственных органов с профессиональным праздником
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником. Поздравительное сообщение появилось в Telegram-канале главы региона.
«Вы поддерживаете законность и правопорядок, защищаете права граждан и отстаиваете интересы государства.
Своим ответственным отношением к делу, принципиальностью и бескомпромиссностью вы обеспечиваете порядок и стабильность на территории Псковской области и всей нашей страны.
Благодарю вас за непростую и важную службу! Желаю крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия», – написал Михаил Ведерников.
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Губернатор Псковской области поздравил работников следственных органов с профессиональным праздником
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