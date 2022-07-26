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Общество

В Пскове подвели итоги cпартакиады среди предпринимателей и организаций города

Подведены итоги спартакиады среди предприятий и организаций города Пскова, в которой приняли участие представители 24 псковских предприятий, всего около 300 человек, сообщили в администрации города.

Соревнования проводились по настольному теннису, дартсу, шахматам, квизу, компьютерному спорту и мини-футболу. В итоговом зачёте первое место заняла команда прокуратуры Пскова, второе место присуждено заводу «Экокабель», бронза досталась предприятию «Псковтормет».

Организаторами спартакиады выступили комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова и Федерация компьютерного спорта Псковской области.

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