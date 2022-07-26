Правительство РФ выделит 415 млн рублей для подготовки кадров в IT-отрасли

11:09, 26 июля 2022, ПАИ

Правительство РФ выделит 415 миллионов рублей для подготовки кадров для IT-отрасли. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Российской Федерации.

Специалистам, занимающимся развитием искусственного интеллекта, возместят затраты по специальной годичной программе, организованной Университетом 2035. Она начнется 1 сентября 2022 года. В качестве лекторов выступят преподаватели ведущих вузов. Предполагается, что до 2024 года участие в программе примут более 6,4 тысячи человек.

Школьники 7–11 классов также смогут бесплатно познакомиться с базовыми понятиями искусственного интеллекта и основами программирования. Предполагается, что слушателями курсов станут не менее 100 тысяч школьников.