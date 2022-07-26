Псковские активисты смогут участвовать в онлайн-курсе о сохранении объектов культурного наследия

11:27, 26 июля 2022, ПАИ

Фонд «Белый ирис» запускает обучающий курс для активистов, которые хотят восстанавливать объекты культурного наследия и исторические памятники в селах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Фонда президентских грантов.

Курс стартует 12 августа в 14 регионах России: Псковской, Вологодской, Воронежской, Костромской, Ивановской, Ленинградской, Новгородской, Саратовской, Смоленской, Нижегородской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, Республике Карелии.

Директор фонда «Белый ирис» Ольга Шитова отметила, что за последние два года поступило много просьб о помощи в восстановлении храмов. «Мы решили поддержать тех, кто готов взять на себя ответственность и заняться этим важным делом. Для них мы подготовили теоретическую базу, семинары и консультации специалистов», – добавила Ольга Шитова.

Курс разработан в рамках проекта «Хранители наследия» для сельских активистов, которые готовы восстанавливать объекты культурного наследия и исторические памятники, которые ещё не получили этот статус. Участникам программы объяснят порядок проведения сохранных работ, расскажут, как взаимодействовать с органами охраны объектов культурного наследия и местными властями, научат привлекать хороших специалистов и другие ресурсы.

Участников также ждут очные практикумы, в результате которых будут разработаны индивидуальные дорожные карты. После обучения на территории 20 сел под руководством профессиональных кураторов они реализуют свои проекты по сохранению сельских храмов и усадеб.

В рамках обучения на всех 14 региональных площадках пройдёт благотворительный фестиваль, который поможет участникам привлечь новых единомышленников и собрать средства на проведение сохранных работ.

Финальной точкой проекта «Хранители наследия» станет разработка методологической базы, включающей в себя самые эффективные инструменты работы с историческим наследием в регионах. Наглядное пособие с инфографикой, упрощенными таблицами и схемами, в понятной и доступной форме подскажет жителям сел, какие шаги им нужно предпринять, чтобы сохранить святыни. Методологическая база будет размещена в открытом доступе в интернет-ресурсах фонда и направлена в региональные епархии и органы власти.

Добавим, что проект «Хранители наследия» получил поддержку Фонда президентских грантов в размере 9 983 879 рублей.