Псковичей приглашают на бесплатный тур по новостройкам с посещением готовых квартир в эту субботу

12:27, 26 июля 2022, ПАИ

У псковичей есть возможность попасть в тур по новостройкам. Его участники смогут не только познакомиться с самыми актуальными предложениями на рынке псковской недвижимости, но и зайти внутрь и лично посмотреть уже готовые квартиры и их планировки.

В ближайшем туре участники посетят три жилых комплекса:

Smart квартал (улица Инженерная и улица Юности)

ЖК «Перспектива» (улица Завеличенская)

ЖК «Заречье PARK» (улица А. Алехина).

Участники тура посетят уже готовые квартиры на улицах Завеличенской, д. 19 и д. 20, Алёхина, д. 3., Гдовской, д. 24, Инженерной, д. 132 и Юности, д. 20. Также в туре можно будет узнать, что на данный момент в городе более 50 вариантов планировок на любой бюджет в строящихся и уже готовых домах. Если не откладывать покупку квартиры, то можно успеть приобрести квартиру по очень выгодной цене.

В рамках тура псковичи смогут не только побывать на строительных площадках, посмотреть готовые квартиры, пообщаться с представителями застройщика, своими глазами увидеть планировки квартир, но и узнать подробности новой программы «Меняем старое на новое». Покупка квартиры в трейд-ин* является выгодной услугой, поскольку она представляет собой обмен старого жилья на новое с доплатой. Система покупки позволяет собственникам облегчить процедуру продажи. Это удобная и современная форма для улучшения жилищных условий.

Для участия необходимо записаться по телефону 8 (8112) 702-242. Отъезд состоится в субботу, 30 июля, в 11:00 от улицы Ленина, 6а (от здания Псковского агентства информации). Весь город, 4 района. Выбирай район для себя!

*Трейд-ин – это система покупки, при которой покупатель отдаёт продавцу старый товар в зачет стоимости нового.