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Угождать Полевому и сторожить урожай советует сегодня народный календарь

27 июля вспоминают Акилу — апостола от семидесяти (так называют непосредственных учеников Двенадцати апостолов). Об этом сообщает calend.ru.

Акила по происхождению был иудеем, он родился в городе Понте. Долго жил в Риме, пока не был изгнан оттуда по велению императора Клавдия. Поселившись в Коринфе вместе с женой Присциллой, Акила познакомился со святым Павлом. Впоследствии апостол обратил супругов в христианство. Акила и Присцилла проводили в своем доме богослужения, распространяли христианскую веру и во многом помогали апостолу Павлу.

На Руси в этот день было принято угождать Полевому — невидимому духу, хозяину поля (по аналогии с Домовым). У последней полосы жатвы для него оставляли горшок каши, а на самой полосе — пучок ржи. Такой обряд считался залогом хорошего урожая на следующий год.

Так как к этому времени погода становилась переменчивой, на поля часто налетали ветры с вихрями и дожди с грозами — поэтому урожай нужно было сторожить, выходить дозором (отсюда второе название дня — Дозоры). Крестьяне думали, что в вихрях летает нечистая сила, а то и сам дьявол; если во время грозы в такой вихрь попадает молния — нечисть оборачивается домашним животным, птицей, а иногда и ребенком. Чтобы не принять беса за невинное создание и не дать ему напакостить, люди внимательно наблюдали за полями, особенно в непогоду.

От грозы и от вихрей спасались и заговорами. «Ветры и вихри налетные, наносные, набродные, незаведомые, полдневные, лесовые, болотные, луговые, пошлю я вас во чисты поля, во сини моря, во гнилы болота. Не я вас высылаю, высылает вас Матушка Пресвятая Богородица», — так звучал один из них.

После обильных гроз и дождей начинали расти грибы, поэтому детей, не занятых в полевых работах, отправляли в лес. А взрослые занимались уборкой урожая и сенокосом.

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