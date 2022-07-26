В Псковской области пройдёт исторический фестиваль

22:15, 26 июля 2022, ПАИ

10 11 сентября 2022 на полигоне фестиваля «Хельга» в 15 км от Пскова впервые состоится исторический фестиваль «Атаман Мишка Черкашенин». Фестиваль посвящен подвигу легендарного атамана при событиях обороны Пскова в 1581 году от войск Стефана Батория. Об этом сегодня пишет Telegram-канал «Афиша Псков».

Организаторы: КИР «Чертог Раса» и ПООО «Былины Древнего Пскова». Пятница, 9-го сентября – заезд, суббота, 10-го сентября – само мероприятие с привлечением зрителей.