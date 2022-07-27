Большинство опасных вирусов атакуют компьютеры, выпущенные до 2020 года

08:00, 27 июля 2022, ПАИ

69% самых опасных вирусов, атакующих компьютер на уровне «железа», «заточены» под устройства, выпущенные преимущественно до 2020 года. Это показало новое исследование специалистов Positive Technologies, рассказали «Известиям» в компании.

Существуют аналогичные вредоносные программы (буткиты) и для новой техники, но шанс столкнуться с проблемой меньше — под последние модели разработано всего 18% подобного софта.

«Среди проанализированных нами буткитов большинство были разработаны под устаревший и небезопасный BIOS. Intel еще в 2020 году остановила поддержку этого ПО, но некоторые компании не могут быстро обновить IТ-инфраструктуру, в которых по умолчанию рекомендовано использовать BIOS», — рассказала аналитик исследовательской группы Positive Technologies Яна Юракова.

Буткиты опасны не только для старых компьютеров, но и для новых, использующих UEFI. По данным Национальной базы уязвимостей США, на 2021 год было обнаружено 18 таких слабых мест для нового программного обеспечения, хотя в 2019-м их было всего пять. Первый буткит, ориентированный именно на новые гаджеты, разработали в 2017 году.

«Основная проблема уязвимостей подобного рода в том, что исправить их очень сложно. Это не программное обеспечение, которое можно поправить с помощью заплаток достаточно быстро, а именно настройки железа», — объяснил руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.