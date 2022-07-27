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Общество

В Пскове в котельной в Крестах начались профилактические работы

В Пскове в котельной № 14, которая расположена в районе Кресты на улице Кислякова, 3а, начались профилактические работы. Об этом сообщает Telegram-канал Псковских тепловых сетей.

Котельная пристроена к торцу дома на улице Кислякова, 3 и обслуживает абонентов жилых домов на улице Кислякова, 3 и 5. Объект передан на баланс предприятия в 2020 году, а до этого обслуживался военными. Котельная является автоматической, то есть работает без операторов.

На время обслуживания котельной жители указанных домов на две недели останутся без горячей воды. За это время специалисты проведут ряд профилактических мероприятий, в том числе механическую очистку подогревателей горячей воды. «После очистки подогреватель собирают и делают опрессовку на предмет герметичности. Параллельно с промывкой газовая служба проводит профилактические мероприятия на газораспределительном пункте, проводит проверку приборов учёта газа, заменяет запорную арматуру. Также сам участок проводит опрессовку котлов, по результатам испытаний составляются акты», – рассказали в ПТС.

Кроме того, проверяются все контрольно-измерительные приборы и автоматика. Когда ремонт оборудования завершён, наводится порядок и делается генеральная уборка всех помещений и на территории возле котельной.

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