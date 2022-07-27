Пропавшего в марте великолучанина Александра Лобанова разыскивает полиция
В Великих Луках полиция все еще разыскивает 37-летнего Александра Лобанова. С 22 марта 2022 года местонахождение этого великолучанина не установлено, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы тёмно-русые, глаза серые.
Был одет в тёмно-синюю жилетку, чёрную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8-906-223-11-28 (уголовный розыск), (8 811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки).
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