Археологическая экспедиция в Новосокольническом районе приглашает ознакомиться с находками 2022 года

09:53, 27 июля 2022, ПАИ

В Новосокольническом районе на месте открытого торгово-ремесленного поселения эпохи викингов X–XI веков работает летняя полевая археологическая школа «Горожане-2022». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Экспедицию организовали Археологический центр Псковской области и фонд «История Отечества». В ней участвуют волонтёры из Московской, Ленинградской, Псковской, Костромской, Брянской, Самарской и Новосибирской областей, а также из Белоруссии.

В первые дни участники полевой археологической школы «Горожане-2022» обнаружили в культурном слое наконечник копья, датируемый X веком, наконечники стрел, а также рукоятку ножа из кости, гребень, бусины и бисер разных размеров. Артефакты уже отправили в Псков для дальнейшего исследования. Пока в коллекции 27 индивидуальных находок. Они отправлены на экспертизу к реставраторам.

31 июля полевая археологическая школа «Горожане-2022» проведёт день открытых дверей. В программе прогулка на раскоп, обзор находок, экскурсия по полевому лагерю.

Для участия необходимо записаться через личные сообщения в социальной сети «ВКонтакте», руководителя экспедиции, начальника отдела полевых исследований Археологического центра Псковской области Александра Михайлова (vk.com/id1468984). Количество мест ограничено.