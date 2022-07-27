В Писковичской волости отремонтируют дороги в трёх деревнях

10:14, 27 июля 2022, ПАИ

Дороги в Писковичской волости Псковского района отремонтируют в рамках муниципальной программы сельского поселения «Комплексное социально-экономическое развитие сельского поселения «Писковичская волость» на 2022–2024 годы». Информация размещена на сайте госзакупок.

Работы планируется провести в трёх деревнях. В деревне Голубово будут ремонтировать улицу Парковую напротив дома № 18, в деревне Ваулино – съезд с улицы Центральной на Киршинскую, в Писковичах – дворовую территорию у дома № 1 и ещё одну улицу.

Средства выделены из бюджета муниципального образования «Писковичская волость» на 2022 год. Работы должны быть выполнены в течение 60 календарных дней с даты подписания контракта. На данный момент идёт подача заявок.