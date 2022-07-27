В Роспотребнадзоре назвали причину роста числа заболевших COVID-19

14:55, 27 июля 2022, ПАИ

Рост заболеваемости коронавирусом в России специалисты объясняют распространением новых вариантов «омикрона» (ВА.4 и ВА.5), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

«Как ранее прогнозировалось, фиксируется рост заболеваемости в связи с распространением новых, более трансмиссивных подвариантов штамма «омикрон». Так, доля BA.4/BA.5 в штаммовом составе уже достигла 75%, причём преобладает BA.5», — рассказала Наталья Пшеничная.

По её словам, стремительного роста заболеваемости коронавирусом, как это было в январе при смене циркулирующего в то время варианта «дельта» на «омикрон», не отмечается. По мнению ряда зарубежных учёных, это связано с тем, что у тех, кто переболел первыми вариантами «омикрона», сохранились антитела, которые пока защищают и от новых подвариантов, пояснила Пшеничная.