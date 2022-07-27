«Единая Россия» поможет малообеспеченным семьям собрать ребенка в школу

15:46, 27 июля 2022, ПАИ

Как сообщает сайт ER.ru, активисты партии по всей стране помогут подготовить школьников к 1 сентября.

Ежегодно в рамках акции ЕР «Собери ребёнка в школу» помощь получают дети из малообеспеченных и многодетных семей. В этом году партия распространит данную акцию на Донбасс и освобождённые территории Украины, отметила замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова.

Первая партия школьных комплектов уже передана детям народной Республики от представительниц женского комитета ЕР и активистов «Молодой Гвардии Единой России» на встрече в Краснодоне. Их раздадут, в том числе, детям погибших военных.

Дарья Лантратова отметила, что для мам и бабушек сейчас важно задачей является подготовка детей к новому учебному году. «Нужно всё успеть, найти, купить. А с учётом того, что ситуация в народных республиках сейчас крайне непростая, эта задача усложняется. Поэтому в этом году мы проводим акцию «Собери ребёнка в школу» не только в регионах России, но и на Донбассе», - добавила она.

Как сообщил председатель МГЕР Антон Демидов, молодогвардейцы вместе с московским отделением «Единой России» уже отправили в ДНР три тонны гуманитарного груза — рюкзаки, тетради, фломастеры и ручки, пеналы для первоклассников и детские книги.

«Сбор помощи в рамках данной акции организован в наших отделениях по всей стране. Желающих помочь очень много. Доставка будет организована каждые две недели вместе с нашими волонтёрами. Отмечу, что большой запрос на помощь детям мы наблюдаем в Мариуполе», — подчеркнул Антон Демидов.

Партийная акция проводится ежегодно в рамках партийного проекта «Новая школа». Координатор партпроекта, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова, отметила, что помощь в регионах страны ежегодно получают не менее 160 тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей.

Добавим, что «Единая Россия» организует более четырёх тысяч специальных пунктов приёма школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, школьных рюкзаков, спортивного инвентаря.

«В этом году особое внимание надо уделить детям–вынужденным переселенцам из Донбасса и освобождённых территорий, поддержать, обеспечить нашим традиционным школьным рюкзачком со всеми необходимыми канцтоварами, чтобы они могли пойти в школы 1 сентября вместе с другими ребятами», — подчеркнула Алёна Аршинова.

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский отметил, что псковское региональное отделение партии ежегодно проводит благотворительную акцию «Собери ребенка в школу».

«Каждый год мы помогаем малообеспеченным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации собрать детей в школу, обеспечив их необходимыми для учебы принадлежностями. Благодаря акции ежегодно сотни детей региона получают необходимые канцелярские принадлежности ко Дню знаний. В этом году будут переданы комплекты в пункты временного размещения для детей беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины», - добавил Александр Козловский.

В акции ежегодно принимают участие активисты волонтерского центра партии «Единая Россия», депутаты различных уровней, общественники, другие неравнодушные граждане. «Приятно, что есть добросердечные люди, которые не остаются в стороне и всегда готовы помогать», - добавил депутат.