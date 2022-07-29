Скидочные карты для малоимущих предложили ввести в Госдуме

08:54, 29 июля 2022, ПАИ

Единую социальную дисконтную карту для нуждающихся групп населения предложили ввести в Госдуме, сообщают «Известия».

Соответствующие поправки планируется внести в закон «О государственной социальной помощи», рассказал 29 июля один из соавторов документа, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Согласно проекту, помощь будет оказываться гражданам, доход которых меньше прожиточного минимума (по стране в целом это 13,9 тыс. рублей). С помощью новой карты малоимущие смогут покупать продукты, лекарства и услуги со скидками.

Магазины и аптеки смогут добровольно участвовать в реализации инициативы. Розница самостоятельно определит время предоставления скидок держателям карты, а также их размер и перечень товаров и услуг, на которые будет действовать дисконт.

Люди смогут получить карту в органах социальной защиты или МФЦ, заранее написав заявление, предполагают поправки. Это может произойти уже в следующем году: авторы документа считают, что законопроект должен вступить в силу с 1 января 2023 года.