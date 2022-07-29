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Псковичка стала первой девушкой-спасателем в Эльбрусском высокогорном отряде МЧС России

Псковичка стала первой девушкой-спасателем в Эльбрусском высокогорном отряде МЧС России, сообщает портал «Вести. Кабардино-Балкария».

30 лет исполнилось 28 июля Эльбрусскому высокогорному поисково-спасательному отряду МЧС России, в котором работает 70 высококлассных специалистов. Только с начала года они провели 60 сложнейших операций, в результате которых спасли более полусотни человек.

В 2022-м на службе появилась первая девушка-спасатель. Анастасия Клименкова приехала из Псковской области. Вначале работала гидом, а со временем поняла, что её призвание — помогать людям выходить из сложных ситуаций.

«Теперь у меня есть техническая подготовка, спортивная подготовка: разряды, мастерские нормативы выполнены. Но я всё-таки девочка. Были вопросы к устойчивости моей психики, что девочка будет плакать и т. д. Здесь все ребята очень крутые, я рада, что с ними работаю», — рассказала Анастасия.

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