Хозяина контейнера с мусором на Труда, 14 ищут в Пскове

10:03, 29 июля 2022, ПАИ

В Пскове после ремонта крыши дома № 14 на улице Труда под окнами остался контейнер, который наполнен бутылками и другим мусором. Депутат Галина Неваленная приехала на место, чтобы разобраться в ситуации.

«По этому обращению я выехала на место по указанному адресу вместе со своим помощником. Мы выясняем прежде всего, кому принадлежит контейнер, кто мог оставить его после ремонта. Далее будем действовать по ситуации», — прокомментировала депутат.

Напомним, что 23 июня в редакцию ПАИ пскович прислал фото со строительным мусором. «Делали ремонт крыши, забыли вывезти контейнер. Теперь букет из мусора», — отметил пскович.