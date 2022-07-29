В Псковской области многодетная мать открыла бизнес при помощи социального контракта
Жительница деревни Заполье Плюсского района смогла открыть свой бизнес при помощи социального контракта, пишет комитет по соцзащите Псковской области в своём Telegram.
Многодетная мать производит кухонные принадлежности и ключницы из дерева в своей мастерской. Супруг помогает ей в изготовлении изделий.
Для развития дела Александра оформила самозанятость и подписала соцконтракт, а на полученные 250 тысяч рублей купила оборудование и расходные материалы.
Отметим, что в этом году в России на реализацию меры поддержки выделили больше 20 млрд рублей, что в 10 раз больше, чем в прошлом.
С информацией о социальном контракте можно ознакомиться на сайте комитета по социальной защите Псковской области в разделе «Документы».
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