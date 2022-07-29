В Псковской области многодетная мать открыла бизнес при помощи социального контракта

12:14, 29 июля 2022, ПАИ

Жительница деревни Заполье Плюсского района смогла открыть свой бизнес при помощи социального контракта, пишет комитет по соцзащите Псковской области в своём Telegram.

Многодетная мать производит кухонные принадлежности и ключницы из дерева в своей мастерской. Супруг помогает ей в изготовлении изделий.

Для развития дела Александра оформила самозанятость и подписала соцконтракт, а на полученные 250 тысяч рублей купила оборудование и расходные материалы.

Отметим, что в этом году в России на реализацию меры поддержки выделили больше 20 млрд рублей, что в 10 раз больше, чем в прошлом.

С информацией о социальном контракте можно ознакомиться на сайте комитета по социальной защите Псковской области в разделе «Документы».